بالصور - حملة مكبرة لإزالة تعديات البناء العشوائي في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تنفيذ حملة مكبرة لإزالة تعديات البناء العشوائي على الأراضي المنزرعة داخل الحيز العمراني بنطاق مدينة الأقصر.

قاد الحملة محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء خالد عبد الحميد مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، وبمشاركة اللواء أحمد الراوي مساعد مدير الأمن، والرائد سعيد شبل مأمور قسم شرطة الأقصر بالإنابة.

وشملت الحملة تنفيذ إزالة لعدد (5) حالات تعدٍ بإجمالى مساحة (778) م، وذلك كالتالي:

* حي شرق : منطقة نجع الخطباء بمساحة ٢٤٠ م.

* حي شمال: طريق عزبة جودة بجوار شركة الكهرباء بمسطح ١٨٠م.

* حي شمال : عزبة مهيوب بمسطح ١٥٠ م.

* حي شمال: عزبة مهيوب متفرع من الحزام الأخضر بمسطح ٨ م.

* حي شمال: شارع متفرع من منطقة الحزام الأخضر بجوار الجداوية بمسطح ٢٠٠م.

وأكد محافظ الأقصر، أنه بناء على التوجيهات الواردة بمتابعة التعديات والبناء المخالف والتعامل معها بكل حسم، يتم المرور اليومي لمواجهة أي مخالفات والتعامل الفوري معها في المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.