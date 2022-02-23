اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق اليوم الأربعاء، الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذى يستمر حتى 28 فبراير الحالي.

ويشارك في المهرجان 24 فيلمًا قصيرًا من دول عربية وأجنبيةمشاركة هي:"مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وأسبانيا ورومانيا وروسيا ولبنان وكندا وفلسطين".

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، لـ"الخليج 365" إن الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.