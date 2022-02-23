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اليوم.. انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق اليوم الأربعاء، الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذى يستمر حتى 28 فبراير الحالي.

ويشارك في المهرجان 24 فيلمًا قصيرًا من دول عربية وأجنبيةمشاركة هي:"مصر وتونس والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب وأسبانيا ورومانيا وروسيا ولبنان وكندا وفلسطين".

وقال السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، لـ"الخليج 365" إن الدورة السادسة تناقش أهم القضايا التي تهم المرأة بصفة عامة وصانعات السينما بشكل خاص، وتكرم المخرجة الكبيرة إنعام محمد على، تقديرا لمشوارها الإبداعي الطويل ودورها البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة والفنانة سوسن بدر ومنحها درع إيزيس للإنجاز في مجال السينما.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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