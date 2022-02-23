اليوم.. المالية تبدأ صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية اليوم الأربعاء في صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وتوزع الوزارة جهات الصرف على يومين، إلى جانب يومين إضافيين يمكن خلالهما الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات موظفيها خلال اليومين الأولين.

وتقرر بدء صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين في 33 وزارة وهيئة اليوم الأربعاء 23 فبراير، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة غدا الخميس 24 فبراير، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد والاثنين المقبلين 27 و28 فبراير.

جهات صرف اليوم الأربعاء 23 فبراير

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف غدٍ الخميس 24 فبراير

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

يوما الأحد والاثنين المقبلين 27 و28 فبراير

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.