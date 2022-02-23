بوتين يرفض التفاوض ويطلب حلًا دبلوماسيًا في آنٍ معًا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 17 دقيقة

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2022 9:39 صباحًا

مصالح بلادي وأمنها “غير قابلة للتفاوض”، هذا ما أكد عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته المتلفزة، مع تشديده في الوقت عينه على أن موسكو مستعدة للبحث عن “حلول دبلوماسية” للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والغرب.

وقال بوتن بمناسبة يوم المدافعة عن الوطن: “لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا”.

ونقلت “فرانس برس” عن بوتين قوله: “لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا”.

وأشار الرئيس الروسي إلى تهديدات تتعرض لها روسيا منها “التراخي في نظام ضبط الأسلحة”، و”النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي”، مشددا على أن مخاوف بلاده لا تزال “من دون أجوبة”.

ويطالب بوتين الدول الغربية بضمانات أمنية منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.

تطوير القدرات العسكرية مستمر

في هذا الشأن، وعد بوتين بالاستمرار في تطوير قدرات الجيش والأسطول الروسيين و”التكنولوجيا الرقمية المتطورة” والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الأسلحة “فرط الصوتية”.

وطورت روسيا خلال السنوات الماضية صواريخ فرط صوتية تقول إنها “لا تقهر” لأنها قادرة على الالتفاف على كل الدروع الدفاعية الحالية.

ويأتي كلام بوتين، بعد ساعات على اعلانه الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، مما أثار الخشية من تصعيد عسكري عند حدود الاتحاد الأوروبي.

واقع الميدان

على صعيد التطورات على الأرض، قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن جنديا قُتل وأصيب 6 في قصف نفذه انفصاليون موالون لروسيا في شرق أوكرانيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع استمرار انتهاكات وقف إطلاق النار بمستوى مرتفع.

وأضاف الجيش في صفحته على فيسبوك أنه رصد 96 واقعة قصف من قبل انفصاليين في الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 84 الثلاثاء.

وأشار إلى أن قوات الانفصاليين استخدمت المدفعية الثقيلة وقذائف المورتر ومنظومة “غراد” للصواريخ.