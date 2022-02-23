“أسلحة فتاكة” في طريقها إلى أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2022 8:37 صباحًا

وسط تزايد التوتر والمخاوف من غزو روسي “شامل”، تصل الى أوكرانيا، اليوم الأربعاء، طائرة مليئة بـ”مساعدات عسكرية فتاكة” قادمة من كندا حسبما أعلنت الأخيرة.

وقالت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند على “تويتر”: “اليوم سلمت قواتنا المسلحة الكندية دفعة ثانية من المساعدات العسكرية الفتاكة لدعم شركائنا الأوكرانيين”.

وأضافت أن “غزو روسيا الإضافي لدولة ذات سيادة أمر غير مقبول على الإطلاق. سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا بينما تدافع عن سيادتها واستقلالها”.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق من الثلاثاء، فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، واصفا ما تقوم به موسكو ضد أوكرانيا بأنه “غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتة”.

وقال ترودو: “سنحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها”.

وتلقت أوكرانيا مؤخرا شحنات مساعدات عسكرية متنوعة من الغرب، في خضم تصاعد التوتر على حدودها المتاخمة لروسيا.

ويحذر المسؤولون الغربيون منذ أسابيع من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لشن هجوم شامل ضد أوكرانيا، وهي خطوة قد تؤدي إلى حرب كارثية في أوروبا.

ويستمر التصعيد، بعد خطوة بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، حيث أعلنت موسكو عن حقها في نشر قوات بالمنطقتين، وقامت بارسال دبابات وعتاد عسكري اليها. في وقت تحذّر كييف من أن خطوة اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة.