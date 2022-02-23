موسكو تُكابر.. عقوبات واشنطن تؤثر على “رفاهية الأميركيين”!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

ردًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على موسكو نتيجة اعتراف الأخيرة باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك، قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن العقوبات الغربية ضد بلاده ستضرب الأسواق العالمية، وستؤثر على رفاهية الأمريكيين، لكنها لن تجبر موسكو على تغيير سياستها الخارجية.

وأضاف السفير أنتونوف: “ما من شك في أن العقوبات المفروضة علينا ستضر بأسواق المال والطاقة العالمية، ولن تستثني الولايات المتحدة، حيث سيشعر المواطنون العاديون فيها بكل عواقب ارتفاع الأسعار”، مشددا على أن العقوبات ضد روسيا “لن تحل شيئا”.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف “دينها السيادي ونخبتها”.

أوضح الرئيس الأميركي أن بلاده تفرض 4 مجموعات من الإجراءات التقييدية ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مبينًا أنها تشمل “عقوبات حظر كاملة” بحق مؤسسة “VEB” الروسية وبنكها العسكري، وتطبيق “عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي”، مضيفا: “ذلك يعني أننا نقطع الحكومة الروسية عن التمويل الغربي”.

وتابع أن الإجراءات الجديدة ستستهدف “النخبة الروسية وأفراد عائلاتهم”، واصفًا هؤلاء الأشخاص بالجزء من “النظام الفاسد” في روسيا، كما أشار إلى أن المجموعة الرابعة من العقوبات ستكون موجهة ضد مشروع “السيل الشمالي 2″، وسيتم تطبيقها بالتنسيق مع ألمانيا.