أوكرانيا تتحدث عن خطتين لردع روسيا: نحن على شفير حرب عالمية ثالثة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليب أن خطوة روسيا المتمثلة باعترافها باستقلال دونيتسك ولوغانسك “تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة”.

وقال كوليبا، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء: “نحن أمام مفترق طرق يتعلق بأمن أوروبا، والتحركات الروسية تضع العالم على شفير حرب عالمية ثالثة”. مضيفًا أن “أوكرانيا ترحب بالعقوبات الأمريكية ضد روسيا”.

وتابع: “لدينا خطتان لردع روسيا أولها استخدام الطرق الدبلوماسية أو اللجوء إلى الكفاح المسلح”.

وفي السياق، تستمر ردود الفعل العالمية على لعب روسيا ورقة “استقلال دونيتسك ولوغانسك”، إذ أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تعرب عن دعمها الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يخص الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتؤيد إيجاد الحلول الدبلوماسية.

بدوره، قال رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، أن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من شأنه أن ينقذ الأرواح ويمنع العنف.

وفي اليابان، أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميو، فرض عقوبات ضد روسيا على خلفية اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وتنص عقوبات اليابان على حظر الصادرات من لوغانسك ودونيتسك، وتجميد أصول المسؤولين فيهما، وحظرت إصدار التأشيرات لممثليها.

كذلك فرضت طوكيو عقوبات ضد روسيا تتعلق بالديون السيادية وتنص على حظر تداول سندات روسية جديدة في اليابان.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده ستعلن بالتنسيق مع شركائها عن جملة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا على خلفية قرارها التصعيدي.

وقال موريسون: “من غير المقبول على الإطلاق أن تغزو روسيا جارتها.. ستفرض الحكومة الأسترالية على الفور عقوبات على من الأفراد.. وسنقوم أيضا بتوسيع العقوبات الحالية الخاصة بشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك”.

وأضاف: “في البداية، سنقوم بفرض حظر على الدخول وعقوبات مالية موجهة ضد 8 أعضاء في مجلس الأمن الروسي”.