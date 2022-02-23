قصف إسرائيلي جديد على سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2022 7:28 صباحًا

أفادت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل نفذت فجر اليوم الأربعاء، هجوما بعدد من الصواريخ من الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض النقاط في محيط القنيطرة في جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.

وقال مصدر عسكري: “حوالي الساعة 12:30 من فجر اليوم الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بعدد من الصواريخ أرض–أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية”.

هذا الهجوم الإسرائيلي على الأراضي السورية هو الثاني في أقل من أسبوع، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في 17 شباط الحالي، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.

وفي 9 شباط، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على سوريا، عقب إطلاق صاروخ مضاد للطائرات تجاه شمالي إسرائيل. وقال الجيش إن قواته قصفت أهدافا من بينها رادار وبطاريات دفاع جوي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي حينها عبر تويتر أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا “انفجر في الجو”.

وأكدت وسائل إعلام رسمية سورية الهجوم الإسرائيلي، وقالت إن الدفاعات الجوية واجهت “صواريخ العدوان الإسرائيلي” بالقرب من دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا: “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت عددا منها”.