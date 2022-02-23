شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. مقتل جندي وإصابة 6 في قصف للانفصاليين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقتل جندي وإصابة 6 في قصف للانفصاليين .
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وقع اليوم مرسوما بشأن تجنيد من هم على قوائم الاحتياط العسكري.
وقال زيلينسكي “نحتاج إلى تجديد موارد الجيش الأوكراني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسرعة. بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأوكرانيا، أصدرت مرسوما بشأن تجنيد جنود الاحتياط في فترة خاصة”.
وأضاف زيلينسكي أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة ورحب باستعداد تركيا للمشاركة في محادثات متعددة الأطراف، لكنه قال إن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا.
كما كشف زيلينسكي في خطاب للأمة، بعد اجتماع في البرلمان بمشاركة الأحزاب، عن برنامج “الوطنية الاقتصادية” الذي تضمن حوافز للإنتاج المحلي وخفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين.
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