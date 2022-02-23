شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان : إيقاف إجراء تحليل PCR للمسافرين قبل صعود الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر المركز الوطني لقيادة العمليات الباكستاني في بيان أن الركاب المطعمين ضد فيروس كورونا، الذين يسافرون إلى باكستان، لن يحتاجوا إلى إجراء اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل "بي.سي.آر"، قبل الصعود إلى الطائرات.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن الركاب، غير المطعمين، يتعين أن يجروا الاختبار قبل 12 ساعة من الصعود إلى الطائرات.

ويتم إعفاء الركاب، حتى سن 18 عاما، من التطعيم الإجباري، حتى 31 مارس، وتفرض باكستان قيودا في المساجد، بعد تسجيل حالات إصابة قياسية بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى، سجلت باكستان 1232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و43 حالة وفاة في يوم واحد، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، إلى مليون و503 آلاف و873 حالة وحالات الوفاة إلى 30 ألفا و96 حالة.