شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل الإصابات الأسبوعية بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الأربعاء تراجعا جديدا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 9ر1278، مقابل 8ر1306 أمس الثلاثاء. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 1401، وقبل شهر 8ر.806

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 209 آلاف و52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 219 ألفا و972 حالة يوم الأربعاء الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 299 حالة، مقابل 247 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 13 مليونا و971 ألفا و947 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 10 ملايين و234 ألفا و100 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 121 ألفا و902