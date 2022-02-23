المملكة السعودية تعلن إلغاء تأشيرة "عمرة مضيف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الثلاثاء، إلغاء "تأشيرة عمرة مضيف".



وقالت في بيان نقلته وسائل إعلام سعودية إنه في حال وجود أي مستجدات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

وتخضع "تأشيرة عمرة مضيف" لوضع المعايير والاشتراطات المنظمة لها.

في السياق، أكدت منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية أنه لا يمكن إصدار "تأشيرة عمرة مضيف" من خلال المنصة، داعية إلى التواصل مع وزارة الحج والعمرة في هذا الخصوص.

ويفتح مشروع "عمرة المضيف" المجال أمام المواطنين والمقيمين لاستضافة معتمرين من خارج السعودية، وفق ضوابط.

والمشروع يهدف إلى تمكين المواطنين والمقيمين من استقدام واستضافة 3 إلى 5 معتمرين، مبيناً أن التأشيرات في هذا المشروع تصدر على السجل المدني بالنسبة للمواطن، والإقامة بالنسبة للمقيم.

ومن شروطها أن يكون المضيف موظفاً رسمياً في القطاع الحكومي أو الخاص، وألا يقل عمر المواطن عن 25 سنة، وأن يكون لديه سجل تجاري، وأن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية أو نظام الأجور، وألا يقل دخله عن 5 آلاف ريال، ويكون مسؤولاً عن المستضافين، من فترة وصولهم حتى فترة مغادرتهم.

ويحق للمقيم استقدام الأقارب من الدرجة الأولى، على أن يكون قد مضى على وجودهم في السعودية عاماً كاملاً.

وسبق أن أعلنت وزارة الحج والعمرة تحديد فئتين فقط من غير السعوديين، يسمح لهما بأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تأدية مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك أو يقيم بإقامة نظامية داخل السعودية، وهو ما يعني عدم إمكانية حاملي تأشيرة الزيارة، أو تأشيرة الأعمال، التقدم للحصول على تصريح أداء مناسك الحج هذا العام.