عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 428 مليونا و285 ألفا و196 مصابا، حتى صباح الأربعاء.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و925 ألفا و485 حالة، فيما تعافى 356 مليونا و343 ألفا و78 حالة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 18309 إصابات جديدة مؤكدة بكوفيد-19، و706 وفيات يوم الثلاثاء.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك منذ بدء جائحة كورونا إلى 5 ملايين و436566 والوفيات إلى 316492.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 205 إصابات جديدة بكورونا يوم الثلاثاء ارتفاعا من 138 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 90 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 59 قبل يوم.

وسجلت الصين 67 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 46 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 108194 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية بلغ 171452 يوم الثلاثاء، في زيادة يومية قياسية جديدة، مقارنة مع 99573 إصابة في اليوم السابق.

وبلغ عدد الوفيات الجديدة 99 حالة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 7607.

وسجلت كوريا الجنوبية 2.3 مليون حالة إصابة بكوفيد إجمالا منذ بدء الجائحة.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1989 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة الثلاثاء، وذلك مقارنة مع 2003 إصابات و54 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 473449 من ضمنهم 403967 حالة تم شفاؤها، و23857 حالة وفاة".