تعرف على أسعار اليورو والدولار اليوم في الجزائر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

زاد سعر اليورو في الجزائر اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022، لدى بنك الجزائر المركزي، وفي تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).



سجل سعر اليورو في الجزائر خلال مستهل تعاملات اليوم لدى بنك الجزائر المركزي نحو 158.98 دينار للشراء، و159.01 دينار للبيع،وفي السوق غير الرسمية (السوداء) بلغ السعر 203.37 دينار للشراء، و206.63 دينار للبيع.

وجاء سعر الدولار في الجزائر اليوم لدى البنوك الرسمية عند مستوى 140.37 دينار للشراء، و140.45 دينار للبيع، فيما جاء سعر العملة الخضراء في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك الجزائر المركزي سعر الجنيه الإسترليني اليوم عند مستوى 191.02 دينار للشراء، و191.09 دينار للبيع، فيما جاء سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق السوداء في الجزائر عند مستوى 244.60 دينار للشراء، و247.32 دينار للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك الجزائر المركزي خلال مستهل تعاملات اليوم نحو 37.5026 دينار للشراء، و37.5186 دينار للبيع، فيما جاء سعر الريال السعودي في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 47.97 دينار للشراء، و48.51 دينار للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك الجزائر المركزي اليوم عند مستوى 38.30 دينار للشراء، و38.32دينار للبيع، فيما جاء سعر الدرهم الإماراتي في السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وأظهرت شاشات بنك الجزائر المركزي سعر الدينار الكويتي اليوم عند مستوى 464.50 دينار للشراء، و465.78 دينار للبيع، فيما جاء سعر الدينار الكويتي لدى السوق الجزائرية السوداء عند مستوى 594.03 دينار للشراء، و601.64 دينار للبيع.