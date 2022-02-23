شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يؤكد أن روسيا مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" لأزمة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية، مشددا في الوقت ذاته على أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض".



وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن "لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا. لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا".