الارشيف / اخبار العالم

بوتين يؤكد أن روسيا مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" لأزمة أوكرانيا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين يؤكد أن روسيا مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" لأزمة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والدول الغربية، مشددا في الوقت ذاته على أن مصالح بلاده وأمنها "غير قابلة للتفاوض".

وقال بوتين في كلمة متلفزة بمناسبة يوم المدافع عن الوطن "لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا. لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا