شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا مستعدة للبحث عن حلول دبلوماسية لأزمة أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس لروسي فلادمير بوتن، استعداد بلاده للبحث عن حلول دبلوماسية لحل الأزمة مع أوكرانيا.

يأتي هذا بعد تأكيدات الإدارة الأمريكية، أنه إذا استمر الوضع في أوكرانيا في التصعيد، فإنها تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات على بوتين.

وقبل أيام وجه بوتن قواته بالدخول إلى إقليم دونباس، بعدما وقع مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا.

وجاء رد الفعل الغربي عنيقًا، حيث فرضت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عقويات على روسيا، مؤكدين أنها تهدف إلى الردع والمنع من غزو واسع النطاق لأوكرانيا الحليفة.

وتطور الموقف بشكل متسارع حيث تعرضت مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي، وتبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.