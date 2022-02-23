شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تختطف موظفًا بالسفارة الأمريكية في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام يمنية، أن مليشيات الحوثي اختطفت موظفًا يعمل في الملحقية الإعلامية بالسفارة الأمريكية في صنعاء.

وأوضحت أن الحوثيين قاموا باختطاف الإعلامي، عبدالرحمن خالد سيف، مساعد الملحقية الإعلامية بالسفارة الأمريكية منذ ثلاثة أيام.

في الوقت نفسه تصاعدت وتيرة الانتهاكات الحوثية، حيث أصدرت محكمة تابعة للمليشيات حكمًا قضى بإعدام ثلاثة مواطنين، بعد أن نسبت لهم تُهم ملفقة.

وفي وقت سابق من العام الماضي، شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واسعة، بحق عدد من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق، بعد ضغط أمريكي ودولي.