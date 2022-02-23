شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من الرئيس الأوكراني بعد تصاعد الأزمة مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسوما بشأن تجنيد من هم على قوائم الاحتياط العسكري.

وقال زيلينسكي “نحتاج إلى تجديد موارد الجيش الأوكراني والتشكيلات العسكرية الأخرى بسرعة. بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة لأوكرانيا، أصدرت مرسوما بشأن تجنيد جنود الاحتياط في فترة خاصة”.

وأضاف زيلينسكي أنه لا يزال يسعى إلى إيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة ورحب باستعداد تركيا للمشاركة في محادثات متعددة الأطراف، لكنه قال إن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا.

كما كشف زيلينسكي في خطاب للأمة، بعد اجتماع في البرلمان بمشاركة الأحزاب، عن برنامج “الوطنية الاقتصادية” الذي تضمن حوافز للإنتاج المحلي وخفض ضريبة القيمة المضافة على البنزين.