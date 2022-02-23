شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طالبت الأمم المتحدة بوقف فوري وعاجل لإطلاق النار في إقليم دونباس شرق أوكرانيا.

ودعا الأمين العام للمنطمة أنطونيو جوتيريش، طرفي النزاع بشرق أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار فورا.

وأوضح أنه على الجميع ضبط النفس ووقف التصعيد الآن، داعيًا إلى وقف إطلاق النار فورا واستعادة سيادة القانون، حسب “روسيا اليوم”.

ووجه الأمين العام انتقاده للقرار الروسي بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، مؤكدًا أنه الضربة القاضية لاتفاقيات مينسك.

واعتبر القرار الروسي، بالاعتراف ودخول وحدات من الجيش بأنه انتهاكا لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وأن ما تفعله القوات الروسية في دونباس ليس حفظًا للسلام.

وأكد جوتيريش أن الأزمة الحالية، لابد أن تنتهي بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأن ما يحدق سيضر بروسيا أوكرانيا معًا.

يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، ووجه القوات الروسية لدخول المنطقة في إطار معاهدتي الصداقة والتعاون بين الطرفين.