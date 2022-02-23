شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات الأزمة الأوكرانية.. هجوم يستهدف محطة حافلات في مدينة لوجانسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكلات:

وقع انفجار في محطة حافلات اليوم، بمنطفة لوجانسك التابعة لإقليم دونباس والتي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام روسية، أن الانفجار استهدف محطة حافلات وأن السلطات المحلية أكدت أنه هجومًا إرهابيًا.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تحركت على مكان الحادث في المنطقة التي تشهد توترات عسكرية بين روسيا وأوكرانيا.

يأتي هذا في وقت قصفت فيه القوات الأوكرانية منطقة كومينترنوفو في دونباس، ما أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين.

وتتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي، بعد تتبادل القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوجانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وسادت أمس حالة من الغضب الدولي، اعتراضًا على قرار روسيا بالاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، وتتابعت العقوبات الأمريكية والغربية على موسكو.