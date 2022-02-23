شكرا لقرائتكم خبر عن 427 مليون إصابة بكورونا و10 مليار لقاح عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 3ر427 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 427 مليونا و 358 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 905 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى عشرة مليارات و403 ملايين جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.