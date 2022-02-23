مقتل 18 مدنياً في هجوم في غرب النيجر.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت حكومة النيجر أمس الثلاثاء إن 18 مدنياً قتلوا بعد هجوم على عربة تقلهم في غرب البلاد.



ونسب وزير الداخلية القاسم إنداتو هجوم الأحد الماضي في إقليم تيلابيري قرب الحدود مع مالي إلى "قُطاع طرق مسلحين كانوا يستقلون عدة دراجات نارية ولم يتسن التعرف على هويتهم بعد".

وقال في بيان إن 13 من الضحايا من بلدة فوني غاندا و5 من بلدة تيزيغورو.

وألقى مسؤولون محليون باللوم في المذابح ضد المدنيين وقعت منذ العام الماضي على فرع داعش في غرب إفريقيا.