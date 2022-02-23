أوكرانيا تشيد بالعقوبات المؤلمة على روسيا رداً على تصعيدها العسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأمريكية "المؤلمة" على روسيا رداً على تصعيدها العسكري ضد جارتها.



وقال كوليبا في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعليقاً على العقوبات: "إنها محددة للغاية ومؤلمة".

ومضى كوليبا يقول إن الحكومة الأوكرانية "حائرة" بسبب العقوبات التي فرضتها واشنطن يوم الإثنين على الأنشطة الاقتصادية فى دونيتسك ولوهانسك في شرقي أوكرانيا.

وقال: "حرنا لأننا رأينا كيف يُعاقب الجانب الذي يسعى إلى الاعتراف من روسيا، لكننا لم نر كيف تعاقب روسيا، التي منحت اعترافها. لكننا رأينا ذلك اليوم".

وتابع الوزير أيضاً "أنه لا يوجد شيء اسمه غزو بسيط أو وسط أو كبير. الغزو، غزو".