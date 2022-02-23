ترامب يعلق على أزمة أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.



ووصف ترامب ذلك بأنه عمل "عبقري"، لكنه اعتبر أن هذه الأزمة ما كانت لتحدث أبدا في ظل إدارته.

وعندما سئل ترامب خلال مقابلة مع إذاعة يمينية عن رأيه باعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك، أجاب أنه علّق خلال متابعته التلفزيون "هذا عمل عبقري"، مضيفا "بوتين يعلن استقلال منطقة كبيرة من أوكرانيا، أوه هذا رائع".

واعتبر ترامب أن تكتيكات بوتين كانت "ذكية"، دون أن يعقّب أكثر، والولايات المتحدة يمكن أن تطبق مثل هذه التكتيكات عند حدودها مع المكسيك.

وانتقد ترامب في بيان منفصل طريقة إدارة خلفه جو بايدن للأزمة في أوكرانيا، مذكراً بالعلاقة المتينة التي كانت تجمعه ببوتين، ومؤكداً أنّ سيّد الكرملين ما كان ليتصرّف على هذا النحو "أبداً" في ظلّ إدارته.

وقال "لو أديرت الأزمة بشكل صحيح لما كان هناك أيّ سبب لحدوث ما يحدث حالياً في أوكرانيا"، مضيفا "أعرف فلاديمير بوتين جيداً، وما كان ليفعل أبداً في ظلّ إدارة ترامب ما يفعله حالياً، مستحيل!".

وتعرض التقارب بين ترامب وبوتين لانتقادات حادّة من جانب المعارضة الديمقراطية في عهد الإدارة الجمهورية السابقة، واعتبر الملياردير الجمهوري أن العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن حالياً ضعيفة.

وقال "إنها غير مهمّة مقارنة بالاستيلاء على بلد وأراض ذات مواقع استراتيجية"، مضيفا "لم يحصل بوتين على ما أراده دائماً فحسب، ولكنه يزداد ثراء من ارتفاع أسعار النفط والغاز".

وواجهت روسيا ردود فعل دولية قاسية بعد إعطاء بوتين أوامر لقواته بدخول أوكرانيا لحفظ السلام في المنطقتين الانفصاليتين.

وجاءت هذه الخطوة مع انتشار عشرات الآلاف من الجنود الروس على حدود أوكرانيا ووسط تحذيرات من غزو روسي شامل.