الولايات المتحدة الأمريكية ترسل قوات إلى اليونان وألمانيا وإيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فرقة مهام من كتيبة مشاة قوامها نحو 800 فرد بالتوجه إلى منطقة البلطيق من إيطاليا.



وأصدر أوستن أمرا بتوجه 12 طائرة هليكوبتر إيه.إتش-64 إلى بولندا من اليونان.

وكشف مسؤول بالبنتاجون أن وزير الدفاع أمر بإرسال ما يصل إلى 8 طائرات إف-35 مقاتلة من ألمانيا إلى "عدة مواقع عمل على جبهة حلف الأطلسي الشرقية".

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إعلان روسيا الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك بداية غزو أوكرانيا، معلنا نشر القوات الأمريكية في دول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا).

وتعهد بايدن في كلمة للتعليق على تطورات الأزمة الأوكرانية بفرض عقوبات على النخبة الروسية.

وقال إن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا واصلت سلوكها العدائي ضد أوكرانيا.

واعترفت روسيا أمس باستقلال منطقتين يسيطر عليهما انفصاليون موالون لموسكو في خطوة تضاعف حدة التوتر المتصاعد أصلا بين الغرب والكرملين.

وعلى الرغم من ذلك، لفت بايدن إلى أن "هناك فرصة لتجنب السيناريو الأسوأ في الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن بلاده ستتعامل مع روسيا وفقا لأفعالها وليس لتصريحاتها.

وقال بايدن إنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأمريكية في دول البلطيق، متعهدا بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

واعتبر أن الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) شن هجومًا مباشرًا على حق أوكرانيا في الوجود، مشيرا إلى أن الدفاع عن الحرية سيكون له ثمن في الداخل أيضا.