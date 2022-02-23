واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات مقربة من الرئيس الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون تفاصيل عن تلك الشخصيات.



كما فرضت واشنطن عقوبات جديدة تزيد القيود على المعاملات في الدين السيادي الروسي.

وجاء ذلك بعد أن أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن فرقة مهام من كتيبة مشاة قوامها نحو 800 فرد بالتوجه إلى منطقة البلطيق من إيطاليا.

وأصدر أوستن أمرا بتوجه 12 طائرة هليكوبتر إيه.إتش-64 إلى بولندا من اليونان.

وكشف مسؤول بالبنتاجون أن وزير الدفاع أمر بإرسال ما يصل إلى 8 طائرات إف-35 مقاتلة من ألمانيا إلى "عدة مواقع عمل على جبهة حلف الأطلسي الشرقية".

كما جاء في أعقاب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 27 فردا وكيانا روسيا بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على 5 بنوك روسية و3 أفراد في روسيا بعد اعتراف موسكو بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.

وهذه العقوبات بعد ساعات من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، مما يعمق مخاوف الغرب من اندلاع حرب جديدة في أوروبا.

وعلقت روسيا على العقوبات الأوروبية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن العقوبات الغربية الجديدة على موسكو غير مشروعة.