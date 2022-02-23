الشرطة الهولندية تنهي عملية احتجاز رهائن داخل متجر في أمستردام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء الثلاثاء، انتهاء عملية احتجاز رهائن داخل متجر في العاصمة أمستردام.



وكتبت الشرطة في تغريدة "هو ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات"، مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.

ويأتي ذلك بعد نحو ساعتين من احتجاز مسلّح لعدد من الرهائن داخل المتجر، حيث أشارت إلى أنّ عناصرها طوّقوا المكان بالقرب من المتجر الذي يقع في واحدة من أبرز ساحات العاصمة.

وقالت الشرطة في تغريدة: "هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل أو قرب المتجر المعني والشرطة في المكان مع العديد من الوحدات المتخصصة للسيطرة على الوضع".

وأشارت الشرطة قائلة :"منذ بدء عملية احتجاز الرهائن في متجر آبل ستور في لايدزبلاين تمكن أشخاص عدة من مغادرة المتجر".

ومنذ عامين، ألقت الشرطة الهولندية القبض على منفذ هجوم أوتريخت، وانخفاض مستوى التحذير من عمل إرهابي.