رئيس الوزراء الكندي: نعلن اليوم عن فرض أول حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في وقت مبكر من صباح الأربعاء عن فرض أول حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا.



وقال ترودو، إن العقوبات تستهدف أعضاء البرلمان الذين صوتوا على القرار غير القانوني بالاعتراف باستقلال لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وأضاف: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية، وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها".

ووصف ما تقوم به موسكو ضدّ أوكرانيا بأنّه "غزو إضافي لدولة ذات سيادة، وهو أمر غير مقبول البتّة".

يأتي ذلك بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دون تفاصيل عن تلك الشخصيات، كما فرضت عقوبات جديدة تزيد القيود على المعاملات في الدين السيادي الروسي.

كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 27 فردا وكيانا روسيا، وفرضت بريطانيا عقوبات على 5 بنوك روسية و3 أفراد في روسيا.

وهذه العقوبات بعد ساعات من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، مما يعمق مخاوف الغرب من اندلاع حرب جديدة في أوروبا.