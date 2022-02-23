غارات إسرائيلية على القنيطرة السورية.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 فبراير 2022

أفادت وكالة الأنباء السورية، سانا، بأن إسرائيل نفذت غارات على نقاط في محيط القنيطرة جنوب غرب البلاد، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.



ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري قوله:" في وقت مبكر من صباح الأربعاء نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بصواريخ أرض – أرض على بعض النقاط في محيط القنيطرة، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

والخميس الماضي، قالت وكالة الأنباء السورية، إن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف بعض المناطق في محيط بلدة زاكية جنوبي العاصمة دمشق.

وبحسب الوكالة فإن الهجوم الإسرائيلي وقع بصواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري.

وطالما تهاجم إسرائيل مواقع ومليشيات إيرانية ومخازن أسلحة في سوريا، تقول إنها تستهدفها .

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أحصى خلال العام الماضي، 39 ضربة استهدفت خلالها إسرائيل المليشيات الإيرانية على الأراضي السورية.