شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية أبرزها تمويل الأنشطة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس الوطنى للتغييرات المناخية الاستراتيجية الوطنية، لمواجهة التغيرات المناخية 2050 لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال رسم خارطة طريق لأكثر السياسات والبرامج كفاءة وفاعلية في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.

وتتضمن أهداف الاستراتيجية ما يلى:

1- تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال التغيرات المناخية.

2- زيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

3- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

4- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية.

5- تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء والصديقة للبيئة.