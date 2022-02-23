شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف تنسيقية الأحزاب عن مبادرة "اتكلم عربى": تحافظ على الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، فى إنفوجراف، مبادرة "اتكلم عربى" التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، جاء فيه أنها مبادرة قومية تحت رعاية الرئيس وتستهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدى أجيالنا الناشئة بالخارج.

وجاء فى الإنفوجراف أنه تم تنظيم 18 معسكر إلكترونى لأطفالنا فى 15 دولة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قد رصدت من قبل فى إنفوجراف أن مصر من أوائل الدول فى العالم فى استراتيجية تمكين المرأة، جاء فيه أن نسبة الإناث تمثل 50% من إجمالي العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة المصرية ارتفع إلى 11.6 % في 2020، وأنه في شركات القطاع العام تحسنت النسبة لتصل إلى8.7 % في 2020.

وأوضح الإنفوجراف، أن المرأة حظيت بنسبة 40 % من الزيادة فى إعداد الحسابات المصرفية بنهاية فبراير 2020، وأن المرأة تمثل حوالى 43% من الأطباء البشريين، وتمثل 92% من طاقم التمريض الذين يعملون فى وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.