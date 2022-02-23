حدث ليلًا| مصرع اثنين وإصابة آخرين في حادث سير بالواحات.. مناورات عسكرية غربية في بحر البلطيق

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حالتا وفاة ومصابان في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات.

رئيس كهرباء "الوجه القبلي": نساهم يومياً بإنتاج 7 آلاف ميجاوات

قال المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زار محطة جنوب حلوان البخارية لتفقد سير العمل ومتابعة عمل الوحدات داخل المحطة والتي يبلغ إجمالي إنتاج الوحدات الثلاث البخارية ١٩٥٠ ميجاوات أي أن الوحدة الواحدة تنتج ٦٥٠ ميجاوات، منوهًا إلى أنه يتم حاليا تشغيل وحدتين فقط والأخرى جاهزة في أي وقت التشغيل.

جوتيريش يطالب موسكو بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة بالكامل

‏‎طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الثلاثاء موسكو بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة بالكامل، حسبما ذكرت "فرانس برس".

بلينكن: مستعدون للحوار في حال غيرت موسكو من نهجها

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن واشنطن مستعدة للحوار في حال تغير نهج روسيا بشأن أزمة أوكرانيا.

أمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

قال الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 23 فبراير حتى الجمعة 25 فبراير ٢٠٢٢.

تحالف غربي يعلن إجراء مناورات عسكرية في بحر البلطيق

أعلنت 10 دول الثلاثاء، عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة في بحر البلطيق، وسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، حسبما ذكرت "الحرة" الأمريكية.

بينهم نائب بشؤون الرئاسة.. واشنطن: العقوبات طالت شخصيات مقربة من بوتين

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء عن تفاصيل العقوبات التي أعلنها الرئيس جو بايدن ضد روسيا اليوم.

العنف سيكون كارثيًا.. الأمم المتحدة تحث على الدبلوماسية في أوكرانيا

أكدت الأمم المتحدة أنها لا تزال تأمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا على الرغم من التصعيد العسكري الروسي.