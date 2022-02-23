حالتا وفاة ومصابان في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات.

تلقى مدير غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الواحات أكتوبر تحديدا الكيلو ٧٠ أمام مدخل شركة الدواجن.

تبين بالفحص اصطدام سيارة نصف نقل وأخرى سوزوكي بالطريق القديم، ما أسفر عن مصرع كل من أحمد هاشم ٤٧ سنة، وتامر فرحات أبو الفضل ٣٨ سنة، نقلا إلى مشرحة مستشفى الواحات المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب عبد الله صلاح منصور ٢٤ سنة بكسر بالذراع والفخذ وجروح قطعية بالوجه، وحجازي عبد المنعم عبد الرسول ٤٥ سنة، بكسر بالقدم.

تم الدفع بعدد من سيارات مرفق الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الواحات لتلقي العلاج اللازم.

دفعت المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث من نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.