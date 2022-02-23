عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غير مشروعة.. روسيا تعلق على عقوبات الغرب

الأربعاء 23 فبراير 2022

الخليج 365

علقت روسيا على العقوبات الأوروبية التي فرضها الاتحاد عقب اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، إن العقوبات الغربية الجديدة على موسكو غير مشروعة.

وفي سياق التحذيرات لروسيا، قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي في وضع يسمح لهما باتخاذ قرار بشأن فرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، وهو أمر لا يمكن استبعاده.

وأضاف شولتس أن اعتراف روسيا بمنطقتي لوهانسك ودونيتسك لا يتوافق مع القانون الدولي ويهدد سيادة أوكرانيا.

يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا أنها أقامت علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا اللتين اعترف باستقلالهما الرئيس بوتين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "وضع اتفاق بشأن إقامة علاقات دبلوماسية اعتبارا من تاريخ 22 فبراير/شباط بين الاتحاد الروسي وجمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك بين الاتحاد الروسي وجمهورية لوهانسك الشعبية على مستوى السفارات".

من جانبه، وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم رسالة إلى الرئيس الروسي مفادها أنه لا يزال بإمكانه تجنب حرب شاملة من اختياره.

وقال أوستن في بداية محادثات بمقر وزارة الدفاع البنتاجون مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا: "لا يزال بإمكان السيد بوتين تجنب حرب مأساوية شاملة من اختياره".

ومضي يقول مخاطبا كوليبا "سنواصل العمل معك عن كثب"، فيما قال الأخير إن أوكرانيا قوية هي أفضل رادع لروسيا.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 27 فردا وكيانا روسيا بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وجاءت هذه العقوبات بعد ساعات من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، مما يعمق مخاوف الغرب من اندلاع حرب جديدة في أوروبا.