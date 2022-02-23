شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد العزيز يواصل لقاءاته مع المهتمين بالعمل العام بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من المهتمين بالعمل العام بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، وذلك فى إطار اللقاءات المستمرة بين النائب والفاعلين والمهتمين بالعمل العام.

تناول اللقاء مجموعة من شكاوي أهالي المنطقة منها مشكلة القمامة ومشكلة التكدس المرورى فى مداخل ومخارج شبرا الخيمة نتيجة إغلاق بعض المداخل، ومطالب أهالى بيجام بحل مشكلة مركز طبى بيجام، وكذلك مشكلة بعض الشوارع الهامة مثل تقاطع شارع 25 مع طريق بيجام.

ووعد النائب محمد عبد العزيز باستمرار العمل على حل تلك الشكاوى، واستمرار التواصل الدورى مع كافة أهل شبرا الخيمة، شارك فى اللقاء عادل خفاجى، يسري الدالي، صلاح الديب، مصطفى حسانين، كارم عبد القادر، أشرف أمين، ابراهيم عبده، ومن هيئة مكتب النائب وائل الديب وأحمد يوسف أبو قورة.