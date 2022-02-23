شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 شخص في هجوم في غرب النيجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة النيجر يوم الثلاثاء إن 18 مدنيا قتلوا عندما تعرضت عربة تقلهم لهجوم في جزء من غرب البلاد استهدفه متشددون إسلاميون بشكل متكرر.

ونسب وزير الداخلية القاسم إنداتو هجوم الأحد في إقليم تيلابيري قرب الحدود مع مالي إلى "قُطاع طرق مسلحين كانوا يستقلون عدة دراجات نارية ولم يتم التعرف على هويتهم بعد".

وقال في بيان إن 13 من الضحايا من بلدة فوني جاندا وخمسة من بلدة تيزيجورو.

وألقى مسؤولون محليون باللوم في سلسلة من المذابح بحق المدنيين وقعت منذ العام الماضي على فرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا.