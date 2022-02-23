شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 205 إصابات جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 205 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء ارتفاعا من 138 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 90 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 59 قبل يوم.

وسجلت الصين 67 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 46 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 108194 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.