شكرا لقرائتكم خبر عن صور أقمار صناعية تظهر إقامة مستشفى ميداني في ثكنة غرب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت صور أقمار صناعية إقامة مستشفى ميداني في ثكنة غرب روسيا، في إشارة إلى استعداد روسيا للحرب، وفقا لما نقلته “العربية عاجل”.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الاتحاد الروسي، مساء أمس الثلاثاء، منح بوتين سلطة نشر قوات في الخارج.

كذلك أكدت مصادر مطلعة، اندلاع النيران بـ 3 وحدات لتوليد الطاقة في لوغانسك بعد هجوم لمسلحين موالين لموسكو.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتم، قريبا إعلان أول دفعة من العقوبات على روسيا بعد اجتماع وزراء الخارجية.

وأوضح أنه بصدد فرض حزمة عقوبات أولية اليوم ضد المشاركين في قرار الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا، وكذلك البنوك الممولة للعمليات العسكرية الروسية.

وأضاف أن العقوبات ستشمل كل من شارك في الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك من حيق التعامل مع البنوك داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن العقوبات ستستهدف قدرة روسيا على الوصول إلى أسواقه وخدماته، وذلك ردًا على قرار الرئيس الروسي بدخول قوات الجيش إلى إقليم دونباس المتنازع عليه.