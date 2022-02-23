شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قصف دونيتسك.. مقتل اثنين في قصف أوكراني على لوهانسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت سلطات منطقة لوهانسك التي أعلن الرئيس الروسي “بوتين” استقلالها عن أوكرانيا واعتبارها جمهورية قائمة بذاتها، عن مقتل مدنيين اثنين جراء قصف من قبل القوات الحكومية الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان- حسب روسيا اليوم-، إن أوكرانيا الخليج 365 شن الهجمات على أراضيها.

وحسب البيان فإن القوات الأوكرانية قصفت الثلاثاء من منظومات صواريخ مضادة للدبابات سيارة مدنية في بلدة بيريزوفسكويه، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وقبل قليل أفادت وكالة رويترز للأنباء، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجار كبير وسط دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، والتي أعلنها الرئيس الروسي جمهورية مستقلة عن أوكرانيا، بالإضافة إلى لوهانسك أيضًا.

ولم تؤكد الوكالة وقوع إصابات أو قتلى، كما لم توضح سبب الانفجار، فيما يُعتقد أنه تايجة إطلاق قذائف صاروخية من الجيش الأوكراني ردًا على قصف الانفصاليين.

ونشرت شبكة CNN مقطع فيديو يوثق حشد آليات عسكرية روسية كبير، في المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، قرب المناطق الانفصالية التي اعترف بها مؤخرًا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في دونباس.

ورصدت الكاميرا وجود العديد من المدفعيات بجانب ناقلات المشاة، حيث لم تكن الناقلات محملة على ظهر شاحنات.

من جانبها، تقول أمريكا إن الكثير من هذه المعدات تتحرك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وهذا هو سبب قلق واشنطن.

وقال بوتين في خطاب له إنه يعتقد أن الروس يتعرضون للتهديد في تلك المناطق في دونباس، وهذا هو السبب في شعوره بضرورة الاعتراف بهاتين المنطقتين.

كما قال بوتين إن الجيش الروسي سينتقل إلى تلك المناطق بجانب “قوات حفظ السلام”، كما وصفها بوتين، وعلى حد تعبير الجيش الروسي أيضًا.