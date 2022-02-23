شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أزمة أوكرانيا.. وزير الخارجية الأمريكي يلغي اجتماعه مع نظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلغاء اجتماعه الذي كان مقررا غدا الخميس في جنيف مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وقال بلينكن إنه لم يعد من المنطقي إجراء محادثات مع لافروف في ضوء الإجراءات التي اتخذتها موسكو مؤخرا تجاه أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان ، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء أنه لن يجتمع بعد الآن مع لافروف.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر من التوترات الناجمة عن حشد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا.