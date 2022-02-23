شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتلقى صفعة قضائية جديدة .. ما الأمر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسمت المحكمة العليا الأمريكية رسمياً أمس الثلاثاء محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب، منع تسليم الأرشيف الرئاسي إلى لجنة برلمانية للتحقيق في استهدف الكابيتول.

وعلى مدار الفترة الماضية يندد ترامب بما يسميه بـ”ألاعيب سياسية” ويحاول تعطيل عمل اللجنة.

كما يعتمد على امتياز يسمح للرئيس بالإبقاء على اتصالاته سرية، معتبراً أنّ هذا الامتياز ينطبق على الرؤساء السابقين.

بينما رفضت المحاكم الفدرالية طلب الرئيس السابق، مشدّدة على أن السلطة التنفيذية الحالية تخلّت عن هذه الصلاحية وسمحت بنقل أرشيفه إلى الكونغرس.

وأصدرت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة قرارها النهائي هذا بعدما كانت رفضت الشهر الماضي طلب الرئيس السابق الحفاظ على سرية أرشيف البيت الأبيض بانتظار بتّها في أساس هذه القضية.