شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن وفاة ملكة بريطانيا متأثرة بكورونا.. ومسؤول يُعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت حسابات موثقة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، أنباء تزعم وفاة ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به قبل يومين.

وكان الإعلامي إياد الحمود، قد نشر صورة من موقع يهتم بأخبار المشاهير ويحظى بمتابعة كبيرة وموثّق في “إنستجرام”، وعلق قائلا :” شائعة قوية سرت في الساعة الماضية من حساب شهير وموثّق في إنستقرام مخصص لأخبار المشاهير قال: مصادر مقربة من قصر الملكة (ملكة إنجلترا) أخبرنا أنها ماتت”.

لكنه أضاف أن سرعان ما جاء النفي قبل دقائق من مسؤول بريطاني حيث قال إنها على قيد الحياة.

وأوضح أن المنشور الأول لازال موجود في الحساب حتى الآن، رغم نفي المسؤول البريطاني.

وأعلن قصر باكينغهام، يوم الأحد الماضي، عن إصابة ملكة بريطانيا بفيروس كورونا.

وتعاني الملكة من أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا، لكن يتوقع أن تستمر بالقيام ببعض الواجبات الملكية البسيطة، حسب ما أكد القصر.

وأضاف بيان القصر أن الملكة “سوف تستمر بتلقي الرعاية الطبية وسوف تتبع جميع الإرشادات الضرورية”.

بينما كشف طبيب مصري يعمل في بريطانيا عن سبب إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة بمعهد إدوارد جينر لتطوير المناعة واللقاحات في جامعة أكسفورد، إنه يحتمل إصابة الملكة إليزابيث الثانية الأسبوع الماضي خلال الاحتفال بمرور 70 عاما على توليها العرش.

وأضاف خلال مداخلة لبرنامج من مصر المذاع على قناة “سي بي سي” المصرية، أن هناك مسحات شبه يومية فى القصر الملكي البريطاني، لافتا إلى أن هناك انخفاضات في الحالات اليومية ببريطاينا وكذلك حالات الوفيات، ولكن الوباء مازال متواجد، وعلينا اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع أنه يتم تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بفيروس كورونا فى بريطانيا، وهناك تراجع فى معدلات الوفيات ومتحور “أوميكرون” أقل شراسة، مضيفا أنه منذ عام 2008 ظهر 8 فيروسات مختلفة فى العالم.