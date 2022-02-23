شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانها جمهورية بمرسوم «بوتين».. انفجار يهز وسط دونيتسك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وكالة رويترز للأنباء، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجار كبير وسط دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين، والتي أعلنها الرئيس الروسي جمهورية مستقلة عن أوكرانيا، بالإضافة إلى لوهانسك أيضًا.

ولم تؤكد الوكالة وقوع إصابات أو قتلى، كما لم توضح سبب الانفجار، فيما يُعتقد أنه تايجة إطلاق قذائف صاروخية من الجيش الأوكراني ردًا على قصف الانفصاليين.

ونشرت شبكة CNN مقطع فيديو يوثق حشد آليات عسكرية روسية كبير، في المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، قرب المناطق الانفصالية التي اعترف بها مؤخرًا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في دونباس.

ورصدت الكاميرا وجود العديد من المدفعيات بجانب ناقلات المشاة، حيث لم تكن الناقلات محملة على ظهر شاحنات.

من جانبها، تقول أمريكا إن الكثير من هذه المعدات تتحرك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وهذا هو سبب قلق واشنطن.

وقال بوتين في خطاب له إنه يعتقد أن الروس يتعرضون للتهديد في تلك المناطق في دونباس، وهذا هو السبب في شعوره بضرورة الاعتراف بهاتين المنطقتين.

كما قال بوتين إن الجيش الروسي سينتقل إلى تلك المناطق بجانب “قوات حفظ السلام”، كما وصفها بوتين، وعلى حد تعبير الجيش الروسي أيضًا.