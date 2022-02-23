شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. احتجاز رهائن في هولندا والشرطة تتدخل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الشرطة الهولندية، مساء أمس الثلاثاء، إنهاء عملية احتجاز رهائن داخل متجر في أمستردام.
وقالت الشرطة، إنه تم تطويق متجر فيه رجل مسلح بالعاصمة أمستردام، وتم التعامل مع الهدف وإنهاء عملية الاحتجاز دون مزيد من التفاصيل.
وقبل أيام، اعتقلت الشرطة الهولندية حوالى 30 متظاهرا شاركوا فى تظاهرة للاحتجاج على سياسة الحكومة الهولندية بشأن إجراءات وتدابير كورونا.
واحتج حوالي 10 آلاف شخص على سياسة الحكومة الهولندية بشأن كورونا في مظاهرة محظورة فى أمستردام.
وقالت الشرطة حينها إنه تم فض التجمع أمام متحف ريجكس الأحد الماضي، واندلعت اشتباكات عنيفة.
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