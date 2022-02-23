شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد.. قرار مفاجيء لوافدي «الـ60» بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام كويتية أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، أوقفت تمديد الإقامة لمقيمي الـ60 عاما ممن يحملون شهادات الثانوية العامة وما دونها.

ونقلت القبس عن مصادر مطلعة أن إدارات شؤون الإقامة منحت خلال العام الماضي مئات الستينيين تمديدات على إقاماتهم المنتهية تراوحت بين 30 و90 يوماً وأكثر.

وقد جاء ذلك لتجنيبهم تحمل غرامات مخالفات الإقامة التي تكلفهم دينارين عن كل يوم مخالف، حيث كانت الخطوة مؤقتة حتى صدور القرار الخاص بالسماح بتجديد أذونات عملهم.

وأوضحت المصادر أن الوافد الستيني، الذي لا يجدد إذن عمله ويعدّل وضعه من مخالفي الإقامة في حال انتهاء مدتها القانونية أو انتهاء التمديدات التي حصل عليها، فإنه أمام خيارين:

-تجديد إذن العمل وفق الاشتراطات الجديدة.

– التحويل إلى التحاق بعائل على أحد الأبناء إذا توافرت الشروط.

يذكر أن إحصاءات صادرة عن نظام سوق العمل أظهرت أن هناك 9 آلاف ستيني تقريباً غادروا سوق العمل في الفترة بين مارس 2021 وسبتمبر 2021 .

كما أن هناك 62948 مقيماً ستينياً يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي.