على خلفية الأزمة الأوكرانية.. البيت الأبيض: لا خطط لعقد قمة بين بايدن وبوتين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أنه لا توجد خطط للقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، وسط التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قالت ساكي رداً على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين بايدن وبوتين لا يزال ممكنا "في هذه المرحلة، هذا بالتأكيد ليس في الخطط".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد اقترح عقد قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، وقبل الجانبان العرض.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون أجريا اتصالاً هاتفياً ثانياً الليلة الماضية، بمبادرة من الرئيس الفرنسي، بحثا خلاله الأوضاع في أوكرانيا.

ومنذ أيام، تصاعد التوتر في دونباس، حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوهانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وقوبل قرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك بعقوبات غربية، أبرزها إعلان ألمانيا تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.