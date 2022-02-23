شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تطالب بتشديد الرقابة على مواقف سيارات مركز أبو حمص بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، بشأن عدم التزام سائقى سيارات الأجرة خط بلقطر أبو حمص بخط السير المقررة، وذلك بناء على شكاوى متعددة من أهالى قرى بطورس وبلقطر وتوابعها، مضيفة أن سائقى سيارات الأجرة يقومون بتحميل الركاب على خطوط أخرى أقصر فى المسافة وهو ما ترتب عليه تعطيل مصالحهم سواء قضاء احتياجاتهم او الذهاب لوظائفهم أو امتحانات الطلاب.

وطالبت النائبة رشا فايز كليب باتخاذ اللازم نحو حل شكوى المواطنين من أهالى قرى بلقطر، بطورس، وتشديد الرقابة والمتابعة على المواقف بمركز أبو حمص.

وقالت النائبة رشا فايز كليب: "لن نسمح بأى تخاذل أو مخالفات، خاصةً إذا ترتب عليها تعطيل لأهالينا وطلابنا وموظفينا عن أداء أعمالهم وتعطيل مصالحهم، لذا وبناءً على الشكوي المقدمة من أهالي قرية بلقطر وتوابعها وبطورس وتوابعها من عدم التزام السائقين بخطوط السير، تم توجيه شكواهم للواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والذى وجه مدير المواقف للتفتيش على الخطوط وتوقيع عقاب على المخالفين والمتخاذلين لضبط العمل".

وتابعت :"أرجو من جميع السائقين الالتزام بخطوط السير المقررة أداءً لدورهم الواجب المنوط بهم، وحفاظًا على مصالح وأعمال المواطنين".