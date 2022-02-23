شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: الجنود الروس ليسوا قوات حفظ سلام محايدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش روسيا بسبب تصعيدها في النزاع بشأن أوكرانيا، ودعا إلى الامتثال للقانون الدولي.

وقال جوتيريش في نيويورك الثلاثاء، في انتقاد علني نادر لإحدى الدول التي لها حق النقض (فيتو): "عندما تدخل قوات من بلد ما أراضي بلد آخر دون موافقته، فإنها ليست قوات حفظ سلام محايدة، وليست قوات حفظ سلام على الإطلاق".

واعتبر جوتيريش أن وصف موسكو للدعم العسكري لمنطقتي دونيتسك ولوهانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون في أوكرانيا يشكل "انحرافا عن مفهوم حفظ السلام".

بالإضافة إلى ذلك، لا يعتبر جوتيريش الأحداث في شرق أوكرانيا إبادة جماعية، على عكس ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف: "الإبادة الجماعية جريمة محددة بوضوح.. لا أعتقد أن الأمر كذلك هنا".

ودعا الأمين العام للمنظمة الدولية إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق أوكرانيا. وقال: "إن مبادىء ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة انتقائية".

وتعد هذه الأزمة واحدة من أكبر أزمات السلام والأمن العالمية في السنوات القليلة الماضية واختبارا للنظام الدولي برمته.