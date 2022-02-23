شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يرفض الإجراءات «الأحادية» الإثيوبية بشأن سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ندَّد السودان في وقت متأخر، الإثنين، بكل «الإجراءات أحادية الجانب» من قبل إثيوبيا بإطلاق إنتاج الكهرباء في سد النهضة، في موقف رافض ومماثل للذي اتخذته مصر بشأن هذا النزاع حول المياه بين الدول الثلاث المتجاورة.

وقد بدأت إثيوبيا رسميا، الأحد، إنتاج الكهرباء من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق، فيما وصفه رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد بأنه «ولادة حقبة جديدة».

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الفريق السوداني المفاوض في هذا الملف عمر كامل أن الإجراءات التي اتخذتها إثيوبيا «أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في إعلان المبادئ».

وقال كامل: «يؤكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد». وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصًا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل.