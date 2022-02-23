شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة يجدد تحدي البرلمان الليبي ويخطط لتنظيم الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في نذر بتصعيد جديد للأزمة الليبية، أعلن رئيس الحكومة السابق عبدالحميد الدبيبة، خطة أطلق عليها «إعادة الأمانة إلى أهلها» تتضمن إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 يونيو المقبل، أي قبل موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.

كما تتضمن الخطة التي كشف ملامحها ليل الإثنين/ الثلاثاء، إجراء الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات فإن خيار «التصويت الإلكتروني» سيكون «قائمًا»، كما ألمح باللجوء إلى «الانتخابات الجزئية في بعض المناطق» وفقًا لتجارب دولية عدة، ولم تتضمن خطة الدبيبة موعدًا محدد لإجراء الانتخابات الرئاسية.وتُعد خطة رئيس الحكومة السابق تحديا لاختيار البرلمان الليبي فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، علما بأن الدبيبة أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وكان مجلس النواب الليبي اعتمد مؤخرًا، خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى. يُذكر أنه اقتراع اختيار رئيس جديد لليبيا، والذي كان مقررا في ديسمبر 2021 تم تأجيله لأجل غير مسمى.

من جهته، حذر عضو مجلس النواب الليبي محمد العباني من التحركات المسلحة، مطالبًا بإبعاد شبح الحرب ودعم السلام والاستقرار، ووضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار. وقال: إن الدول الكبرى لم تعُد مهتمة بالتدخل المباشر في الشأن الليبي والنزاع حول قضية شرعية الحكومة أو الاصطفاف مع أحد الأطراف؛ كونها باتت تملك خططا قابلة للتنفيذ مهما تغيّرت الشخصيات المنفذة لهذه الخطط.

وأضاف العباني: إن هذه الدول ومع حدوث أي نزاع، لا تجد صعوبة في تنفيذ خططها وتجنب التورط أو توجيه الدعم المباشر والواضح لطرف بعينه، متابعًا: فسحب الثقة من حكومة أو إقالتها وتعيين حكومة ومنحها الثقة، لم يعُد مؤثرًا في العلاقات مع الدول، فمصالحهم محمية من القادم الجديد، ولن تضيع مع المغادر، بل إن شأن المواطن ومصالحه هي التي تضيع بين الحكومة القائمة والمغادرة، خاصة عندما يتشبث المغادر بالمنصب، ويصر القادم على استلامه عنوة متمسكًا بشرعية قدومه.